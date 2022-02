"Zaniolo va educato": i tifosi della Roma contro la Ct della nazionale femminile di calcio

Redazione

7 Febbraio 2022

Zaniolo educato? Sul calciatore della Roma – spesso protagonista di gesti e reazioni discutibili – qualcuno ha da ridiere

“Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindi va educato secondo me”. Questa frase, pronunciata a 90esimo minuto dalla ct della nazionale italiana femminile Milena Bertolini a proposito di Nicolò Zaniolo, ha scatenato l’ira dei tifosi della Roma che si sono scagliati contro l’allenatrice.

«Sappiamo che emotivamente il ragazzo ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l’arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l’atteggiamento di Zaniolo», aveva detto il ct.

In queste ore, su twitter, hashtag #zanioloeducato è schizzato nella classifica dei trend.