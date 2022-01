Calcio, Eriksen torna in campo e firma per il Brentford

Redazione

La storia calcistica di Christian Eriksen non si ferma a quei terribili minuti in cui il suo cuore si era fermato, durante la partita degli ultimi Europei tra Danimarca e Repubblica Ceca del 12 giugno scorso.

L’ex trequartista dell’Inter, che a causa delle stringenti regole sull’idoneità sportiva non sarebbe potuto tornare in campo in Italia, ha firmato un contratto di sei mesi con il Brentford, club di Premier League.

Le prime parole di Eriksen

“Sono felicissimo – ha dichiarato il danese in un breve video diffuso dai canali social del club inglese – non vedo l’ora di scendere in campo”.







Obiettivo Qatar 2022



Non nasconde la sua gioia il danese visto che avrà tutto il tempo per tornare in forma e provare l’assalto al mondiale invernale in Qatar con la sua Danimarca.

“Sono felice che Christian sia pronto per tornare a giocare – ha sottolineato il ct danese Kasper Hjulmand. La cosa importante è che abbia scelto un posto che trova giusto e che pensa sia il migliore per lui”.