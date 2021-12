Suarez, la Figc archivia il caso: la Juve è salva ma i tifosi insorgono

globalist

14 Dicembre 2021

L’inchiesta della Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio sull’esame-farsa di Luis Suarez a Perugia è stata archiviata e la reazione dei tifosi non è stata delle più accomodanti.

Non ci saranno infatti conseguenze per la Juventus e la vicenda ora continuerà solo nelle sedi giudiziarie non sportive. Il caso risale al 2020 quando il calciatore, per ottenere la certificazione necessaria per il passaporto aveva sostenuto un esame di italiano che si è scoperto poi essere truccato.

L’esito della decisione della Procura era già stata anticipata dal Presidente Federale Gabriele Gravina. La Procura ha deciso per l’archiviazione perché “non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o comunque tesserati, unici soggetti sottoposti alla Giustizia Sportiva ai sensi del vigente C.G.S.”.