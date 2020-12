Di Maio a 90° minuto e Anzaldi protesta: "Che c'entra il ministro degli Esteri con il campionato di calcio"?

Una protesta: "Di Maio a 90° Minuto è una gravissima violazione di legge, del Contratto di Servizio e della Par Condicio. Incredibile che l'Agcom non apra subito un'istruttoria per sanzionare la Rai. Che c'entra il ministro degli Esteri a commentare il campionato di calcio?Se la destra è davvero contro questa imbarazzante occupazione, sfiduci subito il Cda dove Lega e Fdi sono in maggioranza".Lo ha scritto il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai."Mai vista una tale occupazione selvaggia - prosegue Anzaldi - del servizio pubblico come con Conte e Di Maio, neanche ai tempi di Berlusconi"."Assolutamente" d'accordo con l'intitolazione dello stadio di Napoli a Diego Armando Maradona, perché "Maradona è un pezzo della storia di Napoli al di là del calcio". Lo ha detto Luigi Di Maio a 90 minuto. "Io sono nato nell'86, l'estate dei Mondiali, ma a 7-8 anni, quando giocano a calcio con i miei amici, Maradona era nel nostro Dna", ha aggiunto il ministro degli Esteri.Intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi à "una bellissima idea. Dovranno decidere le due squadre, Lazio e Roma"."Rossi rappresentava anche umanamente un punto di riferimento del Paese. L'82 per noi è stato un anno di liberazione, mentre Rossi segnava quei gol noi ci stavamo lasciando alle spalle gli anni piombo, avevamo un grande presidente della Repubblica, Sandro Pertini, stavano cambiando tante cose. Per questo ci portiamo nel cuore le prodezze di Rossi di quei giorni”.