Buco nero in fuga o galassia? Hubble risolve il mistero

12 Maggio 2023 - 15.23

Un recente avvistamento da parte del telescopio spaziale Hubble ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica: un’immagine di un misterioso oggetto celeste che sembrava un buco nero supermassiccio in fuga, circondato da una grande nube di gas. Tuttavia, un team di ricercatori dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie (Iac) ha pubblicato un articolo sulla rivista Astronomy & Astrophysics che sembra smentire questa teoria, identificando l’insolita struttura con una “galassia piatta”.

Secondo il team di ricercatori, la struttura di stelle che circonda il misterioso oggetto celeste è molto simile a quella delle galassie locali, come dimostrato dall’analisi della sua velocità e delle dimensioni delle sue stelle. Inoltre, la relazione tra la sua massa e la sua massima velocità di rotazione è coerente con il comportamento di una galassia.

“I movimenti, le dimensioni e la quantità di stelle si adattano a ciò che è stato visto nelle galassie all’interno dell’universo locale”, ha spiegato Jorge Sanchez Almeida, ricercatore dell’Iac e primo autore dell’articolo. “È un sollievo aver trovato la soluzione a questo mistero, il nuovo scenario proposto è molto più semplice, ma in un certo senso è anche un peccato, perché si conosce l’esistenza di buchi neri in fuga, e questo poteva essere stato il primo ad essere stato osservato”.

Il team di ricercatori ha anche confrontato la struttura di stelle con quella della galassia Ic5249, nota per l’assenza del “bulge”, il rigonfiamento centrale da cui si espandono le spirali. Questo confronto ha rivelato una “straordinaria somiglianza” tra le due strutture.

“Il nostro studio dimostra che questo oggetto celeste è in realtà una galassia piatta, non un buco nero supermassiccio in fuga come alcuni avevano ipotizzato”, ha detto Ignacio Trujillo, ricercatore dell’Iac che ha preso parte allo studio. “È un oggetto interessante anche perché è una galassia molto lontana dalla Terra, dove in genere risiedono galassie di minori dimensioni”.

Il misterioso oggetto celeste continuerà ad essere oggetto di ulteriori osservazioni per fornire maggiori dettagli sulla sua struttura e sulla sua origine. Tuttavia, questo studio ha contribuito a risolvere il mistero iniziale e a fornire un nuovo scenario più semplice e coerente con le conoscenze attuali della scienza.

