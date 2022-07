La fondazione Pordenonelegge: un accordo con Paff per promuovere l'editoria del fumetto

redazione

31 Luglio 2022 - 20.05 Culture

In questi giorni, hanno firmato un accordo biennale la Fondazione Pordenonelegge e l’Associazione Vastagamma, l’ente gestore del PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli, che ha la sua sede negli spazi di Villa Galvani e di Galleria Pizzinato, a Pordenone.

L’obiettivo? Promuovere il fumetto e l’editoria del fumetto, in generale.

Il primo passo concreto di questo accordo sarà il Pordenonelegge2022, la festa del libro, che torna nella città del Friuli, dal 14 al 18 settembre. In questa edizione, ci saranno molti ospiti e tanti progetti legati al mondo del fumetto. Si comincerà con Massimo Carlotto, maestro del genere noir, che insieme a Irene Carboni, presenterà la sua recente graphic crime.

Del mondo noir di Blacksad, del gatto nerboruto cresciuto nei quartieri malfamati di New York, con un passato da militare al fronte di guerra, parleranno Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnid, gli autori di questo intrigante personaggio. Alessandro Catalano e Kateřina Čupová ci racconteranno dell’invenzione della parola robot, che dal teatro ha trovato la sua collocazione anche nel fumetto.

E perché il genere legal thriller riscuote tanto successo negli Stati Uniti, mentre in Italia nel poliziesco è raro che venga narrata la fase processuale? Questo è il tema dell’incontro fra Alessandro Perissinotto e Piero d’Ettorre.

Infine, ma non per importanza, Luca Lupatelli, il figlio maggiore di Tony Wolf (nome d’arte di Antonio Lupatelli), e Allegra Dami, nipote di Piero, fondatore della celebra casa editrice di libri illustrati per ragazzi, ripercorreranno la straordinaria avventura di una famiglia di grandi illustratori.