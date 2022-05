Auto travolge il cortile di un asilo a L'Aquila: 4 bambini feriti, uno è in gravi condizioni

globalist

18 Maggio 2022 - 15.51

A L’Aquila, un’auto è piombata nel giardino di una scuola d’infanzia nel primo pomeriggio, sfondando la recinzione esterna. Al momento risultano quattro i bambini feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L’asilo, il Pile-Primo Maggio di via Salaria Antica Est, è stato subito raggiunto dai soccorsi sanitari e dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile era parcheggiata e si sarebbe sfrenata. Dopo essere scivolato in discesa per alcune decine di metri, il mezzo avrebbe sfondato il cancello del giardino della scuola travolgendo i bambini.