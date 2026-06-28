Il mondo Disney ritorna con una protagonista femminile Papernelope

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28 Giugno 2026 - 14.44 Culture

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Dal 1 luglio Giunti Editore porta in libreria un nuovo volume dell’universo Disney, “Papernelope” dedicato alla figura di Penelope, nel quale il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo nei panni di Omeraldo diventa co-protagonista della narrazione.

Quella della letteratura a fumetti è uno stile senza tempo, in particolare per il mondo Disney che in altre pubblicazioni ha “riscritto” i grandi capolavori della cultura, dedicati a personaggi come PaperPuccini, PaperDante, PaperManzoni e TopoPrincipe. Il progetto editoriale che nel corso degli anni ha raggiunto grandi traguardi ha visto la presenza in versione disneyana di Andrea Bocelli, Andrea Vocelli, introdotta nel volume dedicato a Giacomo Puccini. Cosi la collana editoriale continua a “utilizzare” personaggi influenti e importanti del panorama letterario, musicale e culturale trasformati in personaggi del mondo di Topolino e Paperino.

Questa volta viene raccontata la figura di “Papernelope”, la nuova protagonista di un racconto che reinterpreta l’Odissea di Omero con l’inconfondibile stile Disney. In questo nuovo capitolo viene raccontata un’altra prospettiva al centro della storia, infatti non ci sarà Ulisse come protagonista della storia ma la moglie Penelope, capace di influenzare il viaggio di Paperulisse e di guidarne il destino.

Nella vicenda, dopo aver tesso e disfatto la tela, Papernelope decide di intraprendere un viaggio, per raggiungere il suo amato Paperulisse, il viaggio di quest’ultimo è ricco di disavventure e prove che vengono superate con l’aiuto della compagna. Infatti il volume ripropone una nuova chiave di lettura dell’Odissea attraverso un forte empowerment femminile, che stavolta anziché di essere una figura secondaria e marginale, è diventata la protagonista della vicenda, inserendola in un dialogo creativo tra mito classico e immaginario Disney.

A terminare l’opera è presente la storia a fumetti “Topodissea”, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Donald Soffritti, reinterpretando l’epopea omerica e rifacendosi ai personaggi iconici e senza tempo come quelli di Topolinia e Paperopoli.

La narrazione è interpretata in chiave disneyana del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che accompagna il lettore all’interno della storia. Il progetto coinvolge inoltre un team creativo di autori e illustratori consolidati del panorama Disney italiano: Augusto Macchetto, autore di numerosi titoli della collana; Giada Perissinotto, illustratrice e character designer; e Andrea Cagol, responsabile della colorazione digitale della serie.

La collana si inserisce in uno dei più grandi progetti editoriali di Disney libri divisione licenziataria di Giunti Editore, che dal 2014 pubblica in Italia titoli legati ai marchi Disney, Pixar, Marvel e Lucas, con una produzione che unisce contenuti internazionali e creazioni originali italiane destinate a un pubblico misto, dai più piccoli agli adulti.