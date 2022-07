Spazio, ecco la prima foto a colori del telescopio Webb: le immagini sono straordinarie

globalist

12 Luglio 2022 - 10.22

La Nasa ha diffuso la prima foto a colori catturata dal Telescopio spaziale James Webb, il progetto da 10 miliardi di dollari realizzato da Usa, agenzia spaziale europea e Canada. Per Joe Biden, che ha rilanciato la foto, si tratta di una “nuova finestra sul nostro universo“, in grado di catturare la luce proveniente da 13 miliardi di anni fa.

La prima immagine dal telescopio Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l’astronomia e l’esplorazione spaziale. Ma anche per l’America e tutta l’umanità”, ha twittato Joe Biden.

“Galassie che brillano accanto ad altre galassie. Una piccola porzione dell’universo”, afferma il numero uno della Nasa, Bill Nelson spiegando a Biden la prima immagine ripresa dal telescopio James Webb, con il quale saremo in grado “di rispondere a domande che ancora non sappiamo ancora formulare”.

L’immagine resa pubblica è la “più profonda visione dell’universo mai catturata”, spiega ancora la Nasa. Si tratta della più grande distanza, sia in termini fisici sia temporali che l’umanità sia riuscita a raggiungere con i propri strumenti, prossima all’inizio del tempo stesso e ai confini del nostro universo.

Lanciato lo scorso dicembre, il Telescopio spaziale James Webb ha raggiunto il suo punto di osservazione, a un milione di miglia dalla Terra, a gennaio.