Vaiolo delle scimmie, le esperte Oms: "In Africa circola da decenni, è triste accorgersene solo ora"

1 Giugno 2022 - 18.01

Rosamund Lewis, responsabile tecnico Monkeypox virus nel Programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità, commenta le ultime notizie sul vaiolo delle scimmie, sottolineando il fatto che non si tratti affatto di una novità.

“E’ triste che ci voglia un’epidemia globale per attirare l’attenzione su coloro che soffrono di vaiolo delle scimmie in 7 Paesi africani”. E la collega Maria Van Kerkhove, esperta Oms che si occupa di malattie emergenti e zoonosi ed è Technical lead per Covid-19, rincara la dose.

”Concordo, siamo onesti. Monkeypox circola da decenni – scrive sempre su Twitter collegandosi alle parole di Lewis – L’Oms l’ha inserito nell’elenco delle malattie prioritarie che meritano attenzione sul fronte della sorveglianza, ricerca e sviluppo per molti anni. Il fatto che a livello globale si presti attenzione a tutto questo ora è importante, ma è una triste realtà del mondo in cui viviamo”, osserva.

Lewis posta, a dimostrazione dello squilibrio che esiste nell’attenzione globale verso certi temi, gli ultimi dati sul vaiolo delle scimmie nella regione africana, comunicati dall’Ufficio regionale dell’Oms: lì 7 Paesi hanno insieme un bilancio di quasi 1.400 casi finora nel 2022. Il virus non si è invece diffuso in nuovi Paesi non endemici dell’area. Nel resto del mondo, per completare il quadro, il bilancio secondo l’aggiornamento di oggi è di oltre 550 casi.