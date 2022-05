Covid, altri 124 decessi, in crescita terapie intensive e tasso di positività

globalist

2 Maggio 2022 - 19.23

In Italia sono stati registrati, nelle ultime 24 ore, 18.896 nuovi casi di Covid a fronte di 122.444 tamponi effettuati (domenica i contagi erano 40.757 su 287.601 test).

I decessi sono invece 124. Il tasso di positività sale al 15,4% (+1,3% rispetto al giorno precedente). Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+56). I guariti odierni sono 45.512.

I numeri dalla pandemia – Sono 368 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoveri nei reparti ordinari sono 9.794, cioè 56 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 1.205.102 le persone attualmente positive al Covid, 26.568 in meno.