Covid, l'immunologo Clerici: "Quarta dose per tutti? Ho letto i dati di Israele, non serve"

19 Marzo 2022 - 18.12

In vista del prossimo autunno, ci si sta già domandando come affrontare la possibile nuova ondata di contagi. Alcuni hanno già parlato di quarta dose di vaccino per tutta la popolazione, ma non tutta la comunità scientifica è d’accordo. Anzi.

“Sono molto scettico su una quarta dose di vaccino anti Covid generalizzata per tutti. Penso che non serva e, soprattutto, non è utile in questo momento visto che il vaccino che usiamo è ancora è basato sul ceppo virale di due anni fa, quello di Wuhan. Altro discorso per i super fragili per i quali è necessario utilizzare tutte le armi di protezione disponibili”.

Lo spiega all’Adnkronos Salute l’immunologo Mario Clerici, docente di immunologia all’Università Statale di Milano e direttore scientifico dell’Irccs di Milano Fondazione Don Gnocchi. “Non credo ci sarà mai una campagna vaccinale con una quarta dose per tutti“, continua Clerici. “Proprio oggi ho visto i dati provenienti da Israele, dove hanno già fatto la quarta dose. Non ci sono molte evidenze di efficacia sui sei mesi. In pratica non serve”, conclude.