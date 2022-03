Covid, Bassetti: "Per due anni ci hanno detto cosa fare, ora si entra in una nuova fase"

globalist

18 Marzo 2022 - 15.04

Preroll

Con la fine dello stato d’emergenza del prossimo 31 marzo, inizieranno a cadere anche molte delle restrizioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Matteo Bassetti, dell’ospedale San Martino di Genova, ha commentato le prossime novità in merito alla gestione del Covid.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Draghi ha detto che avrebbe riaperto l’Italia e l’ha fatto. Si è calendarizzata, come alcuni di noi chiedevano, la road map dell’alleggerimento delle misure. Io credo che sia una svolta importante perché cambiano la modalità di gestione dell’emergenza: qualcuno per due anni ci ha detto cosa dovevamo fare, dallo stadio al ristorante, oggi entriamo in nuova fase. Chi ha imparato utilizzerà gli strumenti di protezione con una consapevolezza diversa. Ad esempio, non è che si dice di non usare più la mascherina ma che non è più obbligatoria, le persone fragili e gli anziani sanno che per la loro protezione è meglio tenerla in alcune occasioni. Siamo di fronte a un atteggiamento nuovo, si dà fiducia ai cittadini. Spero che gli italiani sappiano meritarsela”.