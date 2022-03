Covid, diminuiscono i ricoveri ma aumentano i contagi e altri 184 morti

globalist

8 Marzo 2022 - 18.39

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 60.191 nuovi casi di coronavirus su 531.194 tamponi, per un tasso di positività pari all’11,3%, e altri 184 morti.

Diminuiscono i ricoveri, 213 in meno nei reparti ordinari e 18 in meno nelle terapie intensive, ma aumentano i casi attivi, che sono 1.011.521, cioè 3.161 in più rispetto a lunedì. I guariti sono infatti 57.408, meno dei nuovi casi.

I numeri della pandemia

Il tasso di positività (all’11,3%) risulta in calo rispetto all’11,7% registrato lunedì. Sono invece 592 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in meno rispetto alle 24 ore precedenti nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.776, cioè 213 in meno da lunedì.