Covid, continuano a svuotarsi gli ospedali ma altri 210 decessi.

26 Febbraio 2022 - 18.49

La pandemia continua ad arretrare, Sono 38.375 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 434.077 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività si attesta all’8,8%, in calo dello 0,5% rispetto a venerdì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 210. Continua il calo delle terapie intensive (-36) e dei pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (-603). I guariti odierni sono 74.516.

I numeri della pandemia

Sono 763 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 44. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.103, cioè 603 in meno rispetto a venerdì. Gli attualmente positivi sono 1.140.558, in calo di 35.366 nelle ultime 24 ore. Salgono a 133.838.412 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Chiude terapia intensiva in Fiera Milano da primo marzo “La terapia intensiva aperta presso i padiglioni di Fiera Milano city chiuderà a partire da martedì primo marzo”. Lo comunica il vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti. Nella serata di venerdì è stato dimesso l’ultimo paziente ricoverato.