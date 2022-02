Consigli per scegliere il miglior servizio di psicologo online

globalist

16 Febbraio 2022 - 09.52

Il tema della salute mentale è sempre più discusso, certamente anche come conseguenza del diffuso malessere legato alla pandemia. In questi anni sono nati diversi servizi di sostegno psicologico in linea e tantissime persone hanno iniziato un percorso di terapia a distanza. Con costi più contenuti rispetto alle sedute in studio, una maggiore accessibilità e la possibilità di discrezione completa, non sorprende che la psicoterapia online abbia attirato l’attenzione di molti. Del resto l’efficacia di questa modalità è stata dimostrata da diversi studi, che confermano che funziona bene su disturbi come ansia, depressione, stress, e molti altri. Ecco allora alcuni consigli che indirizzeranno le persone interessate a questi servizi verso la migliore piattaforma di psicologia online.

L’importanza di trovare il professionista giusto

Un fattore cruciale per il successo di un percorso di terapia è una buona relazione tra paziente e professionista, basata sulla fiducia e improntata alla collaborazione. Un buon criterio per la scelta di una piattaforma è quindi la presenza di professionisti abilitati ed esperti, meglio se specializzati in psicoterapia e dunque in grado di accompagnare il paziente in un percorso di miglioramento. Pur in presenza di qualifiche professionali adeguate, c’è poi sempre un elemento di compatibilità personale da tenere in conto quando si cerca uno psicoterapeuta. Spesso sono infatti necessari un paio di tentativi prima di incontrare una persona con cui ci si sente a proprio agio. Una piattaforma valida dovrebbe quindi offrire una buona scelta di professionisti disponibili e la possibilità di cambiare psicoterapeuta se necessario. Uno studio sui migliori servizi di psicologo online ha messo al primo posto Serenis, in parte proprio perché corrisponde pienamente ai criteri che abbiamo appena citato. Il sito offre inoltre un primo colloquio gratuito in seguito a un questionario scientifico che aiuta a identificare i bisogni del paziente.

Oltre a qualità e quantità di professionisti sulle piattaforme, può anche essere utile optare per un servizio che dia assistenza nella scelta di un terapeuta. Questo è vero in particolare per chi sia alla prima esperienza con la terapia che rischierebbe altrimenti di sentirsi confuso e sopraffatto da tante opzioni. Al contrario, i pazienti più esperti potrebbero voler scegliere da sé un professionista specializzato in base alle tecniche o metodologie preferite.

Aiuto per problematiche specifiche e accessibilità

La maggior parte dei servizi di psicologo online forniscono assistenza per tutte le condizioni e problematiche più comuni, mentre altri sono specializzati su una tipologia di paziente o di trattamento. Prima di iscriversi a una piattaforma è quindi utile controllare che sia disponibile proprio la modalità di aiuto di cui si ha bisogno. Questo può includere terapia di gruppo o di coppia, trattamento di dipendenze o disturbi dell’alimentazione, del trauma o del lutto, sostegno alla salute mentale degli adolescenti o dei futuri genitori, e molto altro.

Un altro fattore che può determinare la qualità dei diversi servizi di psicologo online è la facilità d’uso, che influenza fortemente l’accessibilità delle piattaforme. È ottimo, ad esempio, che un servizio funzioni bene anche tramite smartphone, così da potersi spostare senza problemi e trovare un luogo tranquillo ideale per svolgere serenamente le sedute. Inoltre può valere la pena di scegliere una piattaforma con un servizio di assistenza clienti molto presente, che può aiutare a spostare un appuntamento o a cambiare psicoterapeuta se ce ne fosse bisogno. Consigliamo infine di effettuare un rapido controllo su siti di recensioni alla ricerca di opinioni particolarmente negative di pazienti passati, così da evitare un servizio in caso di chiari segnali d’allarme. Un percorso di terapia è un’esperienza importante che, se fatta bene, può portare a cambiamenti davvero positivi: basta trovare il servizio di psicologo online migliore.