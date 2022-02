Covid, Vaia (Spallanzani) ottimista: "Ci aspetta una primavera di rinascita"

globalist

13 Febbraio 2022 - 10.12

Il Sars-Cov2 è mutato nel tempo in tantissime forme nel corso di questi due anni. Le varianti che man mano si diffindovevano nel mondo ci hanno fatto capire quanto fosse importante studiare e fare ricerca per migliorare ed affinare i vaccini e le cure per questa nuova forma di malattia.

“Il Covid 2022 è “molto diverso dal covid-19. Grazie a vaccino e terapie, grazie alla determinazione e coraggio degli Italiani, siamo in un presente diverso, fatto di mitigazione delle misure e di voglia di vivere. La primavera è vicina e sarà di rinascita. I vaticinatori di sventure se ne facciano una ragione!”.

A scriverlo in un post su Facebook è il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.