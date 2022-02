Covid, il virologo Maga: "Quarta dose? Non si può escludere ma sicuramente non a breve"

globalist

3 Febbraio 2022 - 20.02

Preroll

OutStream Desktop

Top right Mobile

“L’ipotesi di quarta dose di vaccino anti-Covid non è escludibile, ma sicuramente non si tratta di una possibilità da attuare a breve termine. Non sappiamo, infatti, quanto l’immunità acquisita con le tre dosi o con le due dosi e la guarigione durerà”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto il virologo Giovanni Maga, direttore dell’l’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia.

Dynamic 1

“Personalmente – sottolinea – credo che sarebbe auspicabile, se si dovesse fare un nuovo richiamo, utilizzare un vaccino diverso. Uno di quelli che si stanno studiando adesso, in grado di dare protezione più ampia rispetto alla variante Omicron. Però sono tutte valutazione che devono essere fatte ancora”.