Covid, Maga: "Manterrei le mascherine al chiuso, sui mezzi di trasporto e a scuola"

8 Aprile 2022 - 19.41

Il virologo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, consiglia di mantenere l’uso delle mascherine: “Le mascherine rappresentano un’importante tutela personale sempre quando ci sono assembramenti, obbligo o non obbligo. A mio avviso andrebbero ancora tenute al chiuso e quindi sui mezzi di trasporto. E a scuola fino alla chiusura dell’anno scolastico, perché a maggio il virus non scompare. Sappiamo anche che le classi sono molto affollate, si tratta di un disagio inferiore al rischio di accendere focolai”.

Secondo Maga “nei luoghi chiusi affollati anche in piena estate bisognerebbe continuare ad usarle, perché comunque resta il rischio di contagio. E in ogni caso ci saranno più occasioni di ‘liberarsene’ all’aperto. Continuo a essere favorevole all’uso della mascherine al chiuso. Indipendentemente dall’obbligo – ribadisce Maga – è una protezione che deve essere mantenuta nei luoghi chiusi: il virus non distingue autobus, locale o aula. Chiaramente con l’avvio della bella stagione si potrà arrivare a raccomandazioni meno stringenti. Molto dipende anche dalla responsabilità personale. La mascherina è una tranquillità in più. Io continuo a consigliare di utilizzarle”.