L'immunologo Minelli: "La multa servirà a poco con i no-vax convinti"

31 Gennaio 2022

I no-vax sono stati un problema e hanno contribuito alla diffusione della pandemia.

L’obbligo vaccinale per gli over 50 “è servito a vincere le ultime incomprensibili resistenze nei confronti del vaccino, e credo che abbia funzionato almeno per buona parte della fetta di popolazione ancora scoperta. Di contro, ritengo che la multa prevista non sia sufficiente a incoraggiare chi è mosso da convinzioni ideologiche, difficilmente ‘prezzabili’. Ecco perché non sono mai stato entusiasta dell’idea della multa in sé. Ritengo più efficaci le misure del Green pass, dove il deterrente sociale diventa decisamente più significativo”, comunque “nell’auspicio che tutte le misure possano giungere al capolinea, grazie alla ‘vigile convivenza’ con il coronavirus” Sars-CoV-2.

Così l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata. Da domani scatta la multa, 100 euro, per gli over 50 ancora non in regola con le vaccinazioni anti-Covid.