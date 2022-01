Il covid provoca altri 313 decessi ma calano i ricoveri nelle terapie intensive

globalist

12 Gennaio 2022

Preroll

Variante Delta e variante Omicron: i dati sono preoccupanti ma con qualche elemento positivo

OutStream Desktop

Top right Mobile

In Italia ci sono 196.224 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 1.190.567 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 220.532 con oltre 1,3 milioni di test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 313 decessi (contro i 294 di martedì). Diminuiscono di 8 unità le terapie intensive mentre i guariti sono 108.198. Tasso di positività al 16,5% (+0,5%).

Middle placement Mobile

I numeri della pandemia

Dynamic 1

Sono 1.669 i pazienti in terapia intensiva, 8 in meno in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.309, cioè 242 in più di martedì.