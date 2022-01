Figliuolo: "Rischio di terapia intensiva 25 volte superiore per i non vaccinati

globalist

9 Gennaio 2022

Le varianti del Covid sono un problema. Tanti lo hanno detto ma solo pra si capisce che non aiutare i paesi poveri alla vaccinazione è stata una scelta miope.

Come la presenza dei no-vax è stata un’altra delle cause che hanno favorito la moltiplicazione del problema.

“La variante Omicron è stata una variabile che ha scombussolato i piani, i contagi sono tanti però sono legati anche a molti tamponi fatti”. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a Mezz’Ora in più su Rai Tre.

“La crescita esponenziale dei contagi è stata accompagnata a una crescita lineare dell’ospedalizzazione e delle terapie intensive”, ha spiegato. Un rischio di terapia intensiva 25 volte superiore per i non vaccinati. “Se noi facciamo un confronto tra i dati di questi giorni e quelli dell’anno scorso, con un decimo dei contagi, allora avevamo molte più ospedalizzazioni e decessi. La barriera dei vaccini ha funzionato, si vede che nei 120 giorni la barriera tiene molto”.

