Ciccozzi sulla pandemia: "Avremo un Natale nettamente migliore dello scorso anno"

globalist

13 Dicembre 2021

Preroll

Il Natale è alle porte e in Italia si contano al momento soltanto tre Regioni in zona gialla, mentre lo scorso anno ci apprestavamo ad entrare tutti in un’ unica zona rossa. Questa netta differenza è da attribuirsi esclusivamente ai vaccini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Mi raccomando quando ci sono aggregazioni, anche all esterno, la mascherina va messa perché è la prima linea di difesa contro ogni variante e poi c è il vaccino. Noi sicuramente avremo un Natale nettamente migliore rispetto a quello dello scorso anno, ce lo dicono i numeri: siamo a nove volte meno delle terapie intensive, tre volte in meno i contagi e questo grazie alla vaccinazione.

Middle placement Mobile

Poi il rischio di andare in zona gialla anche nel Lazio io spero che non si concretizzi perché sì è vero stanno aumentando i contagi ma dobbiamo tenere conto delle ospedalizzazioni, se non andiamo in crisi in questo settore non vedo la zona gialla, ma le persone si devono comportare correttamente”.

Dynamic 1

Così Massimo Ciccozzi, direttore dell`Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma.

“Non dobbiamo terrorizzare le persone ma allertarle sì. Non dobbiamo abbassare la guardia perché davvero stiamo andando verso un adattamento a questo virus e poi potremmo finalmente vivere meglio e toglierci le mascherine, ma fino ad allora dobbiamo tenere ancora alta la guardia”, avverte.

Dynamic 2

“Non si può quantificare la durata del periodo e degli effetti del post Covid, gli studi sono ancora molto pochi, si sa però qualcosa sulla nebbia cognitiva che può durare 2-3 mesi. Gli studi sono in corso, i dati sono ancora molto pochi e spezzettati, però che il long Covid esiste è un dato di fatto”, conclude.