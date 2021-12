Arriva il test rapido della Roche: in 30 minuti distingueremo se si tratta di Covid o di influenza stagionale

globalist

7 Dicembre 2021

Buone notizie. Il test rapido combinato dell’antigene distingue rapidamente tra Sars-cov-2 e infezioni da virus A e B dell’influenza, con risultati pronti in meno di 30 minuti, consentendo decisioni informate sulle decisioni di gestione del paziente e della pandemia.

Il kit di analisi economico e piccolo, senza strumenti, consente un comodo utilizzo per gli operatori sanitari in diversi punti di cura e in contesti con risorse limitate. Il test funziona perfettamente con nav ify pass, la soluzione digitale di roche che consente agli individui e agli operatori sanitari di archiviare, visualizzare e condividere immediatamente i risultati del test Covid-19 e lo stato del vaccino attraverso una matrice di dati unica.