L'appello di Burioni a Draghi e Speranza: "Un decreto per obbligare gli operatori sanitari a vaccinarsi"

Un appello che viene da più parti e che molti casi - ultimi quelli dalla Liguria - rendono urgente.

"Presidente Draghi, ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazioni. E' urgente e indispensabile un decreto legge che li obblighi a vaccinarsi e protegga i pazienti dalla superstizione e dall'egoismo. Vogliamo aspettare il morto?"

Lo twitta Roberto Burioni, virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, tornando a chiedere un intervento normativo per rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari dopo la notizia di un focolaio nell'ospedale di Lavagna, causato da personale non vaccinato.