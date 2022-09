Covid-19, la critica di Burioni: "C'è troppa confusione sui richiami dei nuovi vaccini"

globalist

15 Settembre 2022 - 16.28

Roberto Burioni ha twittato un suo pensiero sulla nuova strategia vaccinale, in vista dell’autunno e dell’arrivo dei nuovi vaccini. «C’è moltissima confusione sui richiami da effettuare con i nuovi vaccini aggiornati a Omicron. Sarebbe opportuno che le istituzioni facessero uno sforzo comunicativo adeguato e soprattutto efficace per dissipare i tanti dubbi, non tutti irragionevoli questa volta».

Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ne ha parlato all’indomani del via libera dell’Aifa al booster Pfizer contro Omicron 4 e 5, che si aggiunge ai vaccini aggiornati a Omicron 1, approvati all’inizio della scorsa settimana.