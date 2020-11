I medici internisti: "La gente deve sapere che non ci sono più letti liberi negli ospedali"

Sarà colpa del terrorismo mediatico? Oppure c’è in atto una pandemia che porta a morti e pazienti con sintomi gravi? E perché c’è gente che ancora minimizza e non nega il disastro che sta accadendo in tutto il mondo?



Tra pazienti Covid e non Covid siamo tutti oltre il 100% di occupazione, dobbiamo chiarirlo, se no la gente pensa che ci siano 4 letti su 10 liberi in ospedale".Lo ha detto Dario Manfellotto, primario Uoc di Medicina interna ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina e presidente Fadoi-Società scientifica di medicina interna.

Oltre il 100% significa che siamo arrivati alle barelle e alle sistemazioni di fortuna.