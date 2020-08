L'appello dell'Oms: "I giovani devono fare la loro parte per fermare il Coronavirus"

Troppi se ne fregano o troppi per fare i buffoncelli non rispettano le regole di proposito. Creando così un problema nel problema: i giovani devono fare la loro parte per fermare la diffusione del coronavirus perchè solo "lavorando insieme, tutti noi, vecchi e giovani, di ogni parte del mondo, possiamo superare la pandemia di Covid-19".

Questo l'appello rilanciato oggi dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione della Giornata mondiale della gioventù.

"Sebbene la maggior parte dei giovani non sia ad alto rischio di malattie gravi in questa pandemia, i giovani svolgono un ruolo importante e condividono la responsabilità collettiva di aiutarci a fermarne la diffusione", ha dichiarato Tedros in conferenza stampa.

Il numero uno dell'Oms ha quindi sollecitato un "maggiore ruolo dei giovani nel processo decisionale politico", denunciando come spesso "le loro voci rimangano inascoltate", sebbene "il loro impegno sia essenziale per affrontare le sfide sanitarie di oggi e di domani".

Tedros ha quindi lanciato un appello ai "giovani adulti di tutto il mondo": "Pensate in grande e siate audaci. Noi contiamo sulla vostra creatività e sulle vostre idee. La vostra voce e il vostro impegno sono più necessari che mai, oggi che il mondo è chiamato a rispondere a questa crisi senza precedenti".