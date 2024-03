Basilicata, Grimaldi (Avs): "Giorgia Meloni usa i soldi pubblici per spingere la destra alle elezioni regionali"

globalist Modifica articolo

25 Marzo 2024 - 14.17

ATF

Marco Grimaldi, vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, attacca Giorgia Meloni dopo l’ennesima passerella elettorale, prima delle regionali in Molise e Basilicata.

«Giorgia Meloni corre in Molise e in Basilicata a stringere accordi per lo sviluppo e la coesione e sbloccare fondi per lo sviluppo e la coesione, a campagna elettorale incipiente o addirittura in corso».

«In sostanza, risorse pubbliche utilizzate per spingere la destra, quando l’efficacia degli interventi individuati è tutta da dimostrare e, soprattutto, le politiche di abbandono e isolamento del Mezzogiorno di questo Governo sono drammaticamente palesi. È un modo distorto di usare soldi pubblici oltre di alternare e inquinare la corsa elettorale».