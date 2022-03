Elio Vito: "La proposta di Grimaldi su Putin? Una boutade da non considerare"

globalist

18 Marzo 2022 - 15.11

Il deputato di Forza Italia Elio Vito ha liquidato la proposta di Nicola Grimaldi, del M5s, di sentire anche Putin alla Camera dopo aver sentito Zelensky, definendola “una boutade da non prendere nemmeno in considerazione”.

“Non si possono mettere sullo stesso piano l’aggredito Zelensky e l’aggressore Putin”, avverte l’ex ministro azzurro, che aggiunge: ”Ma non si può negare, purtroppo, che sul tema dei rapporti con la Russia di Putin vi sia imbarazzo ed ambiguità almeno in vari partiti: nel Movimento cinque stelle (oltre alla proposta di Grimaldi anche Petrocelli aveva votato contro la risoluzione pro Ucraina); nella Lega (con il recente viaggio a S.Pietroburgo di Comencini e la stessa imbarazzante figura di Salvini in Polonia). E, anche – mi spiace doverlo dire – dentro Forza Italia, con il silenzio del presidente Berlusconi sull’invasione russa”.

“Solo rinunciando a tali ambiguità”, assicura Vito, “saremo credibili”.