Sardegna, Todde: "Per fermare la destra l'unica strada la coalizione, abbiamo tanti valori in comune"

21 Febbraio 2024 - 09.56

A pochi giorni dal voto in Sardegna, Alessandra Todde è più che mai agguerrita per riportare il centrosinistra al governo della Regione. Intervistata da La Repubblica, l’esponente del M5s appoggiata anche da Pd e Avs ha parlato dell’importanza del voto.

«La Sardegna è stanca di essere mal governata da giunte incompetenti, inaffidabili, disoneste. Siamo stufi dei soliti volti che antepongono gli interessi di pochissimi a discapito dei tanti. Noi vogliamo cambiare tutto rimettendo le persone al centro dell’agenda politica».

«Invece Truzzu cerca solo una poltrona da occupare dopo aver messo in ginocchio Cagliari per cinque anni. Non glielo permetteremo».

«L’avversario è il centrodestra. Non basta cambiare nome per nascondere i fallimenti di una giunta incompetente che non è stata in grado di governare la Sardegna, cioè quella di Christian Solinas. Siamo in ritardo su tutto e hanno la faccia tosta di parlare di continuità».

«Per fermare la destra non vedo altra strada che una coalizione, nella quale non ci siano partiti subordinati ad altri. Abbiamo le nostre differenze, ma anche tanti valori comuni».