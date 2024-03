Abruzzo, D'Amico guarda al futuro: "L'esperienza del campo largo è stata straordinaria, deve essere ripetuta"

globalist Modifica articolo

11 Marzo 2024 - 11.28

ATF

Nonostante la sconfitta nelle elezioni regionali in Abruzzo, il centrosinistra si è detto soddisfatto per l’esperienza del cosiddetto campo largo, che ha portato alla vittoria in Sardegna e a un’importante rimonta in Abruzzo. Luciano D’Amico, candidato del centrosinistra, in una conferenza stampa ha dato una prima lettura del risultato.

«L’esperienza del campo largo è stata straordinaria per Abruzzo perché ha consentito di condividere programma davvero straordinario. Auspico che possa essere riproposto in altri contesti. Al di là del risultato elettorale, trovo l’esperimento del campo largo davvero straordinario».

D’Amico dice inoltre di aver sentito i leader di partito e «con tutti siamo d’accordo di non lasciare che questa esperienza nella regione Abruzzo termini con il risultato elettorale. Continueremo a lavorare qui in Abruzzo con tutte le forze politiche della coalizione».

«Ho aspettato che si consolidassero i risultati. Un’ora fa ho chiamato Marsilio. Mi sono congratulato con lui. Il risultato è stato chiarissimo. Gli ho augurato buon lavoro assicurando che faremo un’opposizione che possa essere d’aiuto per realizzare progetti e programmi».

«Se credevo nella possibilità di vincere? Assolutamente sì. Credo che sia mancata questa capacità di comunicare agli abruzzesi, di spiegare, me ne assumo personalmente tutta la responsabilità. Lo stato d’animo è quello di aver fatto un primo passo e di avere fi fronte una lunga marcia che cercheremo di realizzare nel più breve tempo possibile».

«Credo che la valenza nazionale sia emersa soprattutto negli ultimi giorni e settimane, in realtà noi siamo stati ben attenti a non toccare mai nessun tema e nessun argomento di rilievo nazionale, abbiamo cercato di condurre la campagna elettorale rigorosamente su problemi abruzzesi, parlando agli abruzzesi. Anche quando i leader nazionali sono venuti siamo andati a discutere di Abruzzo, credo che questo sia stato il risultato più bello di questo campo largo. Abbiamo voluto evitare passerelle elettorali, non abbiamo mai fatto una foto ricordo ma abbiamo affrontato specifiche questioni»