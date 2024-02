Abruzzo, De Cristofaro (Avs): "Meloni annuncia nuovi fondi per le infrastrutture, gli elettori non sono stupidi"

globalist Modifica articolo

29 Febbraio 2024 - 14.48

ATF

A pochi giorni dal voto in Abruzzo, Giorgia Meloni ha annunciato nuovi fondi per le infrastrutture della Regione. Una mossa puramente propagandistica, come sostiene in una nota il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

«A pochi giorni dalle elezioni piovono milioni di euro sull’Abruzzo. Guarda caso proprio oggi la Meloni ha riunito il CIPESS, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e ha dato il via libera ad una serie di finanziamenti per l’Abruzzo, dal raddoppio della linea Roma-Pescara, alla competitività delle piccole e medie imprese, dall’occupazione all’istruzione e formazione professionale e per il rafforzamento della capacità amministrativa».

«Un po’ di soldi a pioggia e su tutti i settori. Evidentemente ancora brucia la sconfitta sarda e, per non correre rischi anche in terra abruzzese, a ridosso del voto, la Premier Meloni annuncia finanziamenti, opere, soldi. Una coincidenza quantomeno sospetta e una bella mano al presidente Marsilio a pochissimi giorni dalle elezioni regionali. Gli interventi vanno fatti sempre, non solo quando servono per il proprio tornaconto elettorale. Gli elettori abruzzesi non sono stupidi e non si faranno fregare».