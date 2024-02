Ponte sullo Stretto, Salvini: "Serve a unire milioni di siciliani, ma ho visto che il Pd mi ha denunciato..."

Powered by

globalist Modifica articolo

21 Febbraio 2024 - 17.18

ATF

Matteo Salvini ha accolto con poca sportività la notizia dell’apertura di un fascicolo d’indagine alla Procura di Roma sul progetto Ponte sullo Stretto, dopo l’esposto presentato da Avs e Pd.

«Solo in Italia si riesce a fare una battaglia politica contro il Ponte, su un’autostrada, su una galleria, sulla Tav». – ha detto a Canale 5. «Il Ponte serve a unire milioni di siciliani, a inquinare meno e a viaggiare più in fretta».

«Il Pd ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica perché vogliamo fare il Ponte, che è un diritto di milioni di italiani… Solo in Italia la sinistra riesce a dire no alle opere pubbliche».

La probabilità che il ponte sullo Stretto si realizzi è «cento. Solo in Italia si riesce a fare battaglia politica su un ponte, sull’autostrada, su una galleria, sulla Tav. Il ponte sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani, a inquinare di meno, a viaggiare più in fretta. Mi hanno denunciato: ho visto che il Pd ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica perché vogliamo fare il ponte. Il ponte, secondo le stime della società, creerà 120 mila posti di lavoro in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia».