Vittorio Sgarbi indagato per furto di beni culturali: le accuse al sottosegretario e le inchieste giornalistiche

9 Gennaio 2024 - 09.22

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, sarebbe indagato per furto di beni culturali. A riportarlo è il Fatto Quotidiano, secondo cui sarebbe stato depositato un fascicolo con iscrizione e una prima ipotesi di reato, per la vicenda del furto di un’opera rubata dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparsa a Lucca nel dicembre 2021.

L’inchiesta prende spunto anche da quanto sostenuto da “Report”, che ha trattato il curioso caso dell’opera dell’artista Rutilio Manetti, il dipinto ‘La cattura di San Pietro’ rubata dal Castello di Buriasco in Piemonte nel 2013.

Sgarbi aveva risposto così alle accuse: “È una loro attività diffamatoria, il sospetto è la loro arma. La mia sono le indagini inequivocabili fatte sul dipinto, che loro non conoscono”.

“Nessuna incongruenza. Nessuna risposta. Le inchieste le fa la magistratura, alla quale sola, davanti all’evidenza dei fatti, corrotta da due giornalisti, sono pronto a rispondere”, ha detto il sottosegretario alla Cultura all’Adnkronos, che non ha intenzione di dimettersi: “Non ci penso neanche”.

“Non c’è nessun mistero, i quadri sono due”, ha spiegato Sgarbi. “Quel quadro rubato viene descritto dalla sovrintendenza come una riproduzione, brutta copia dell’originale che stava in Vaticano. Quello trovato da me in una villa è l’originale”.