Saluti fascisti, Tajani e Lupi si dissociano: "Noi siamo antifascisti". Ma da Fdi e Lega il solito orrendo silenzio

8 Gennaio 2024 - 16.03

ATF

La vergogna delle decine – se non centinaia – di persone che hanno fatto il saluto fascista durante la commemorazione di Acca Larentia, ha visto le prime dissociazioni nel centrodestra. Antonio Tajani è il primo a prendere le distanze dal gesto.

”Siamo una forza che certamente non è fascista, siamo antifascisti . Chi ha avuto un comportamento del genere certamente deve essere condannato da parte di tutti, come devono essere condannate tutte le manifestazioni di sostegno a dittature. C’è una legge che prevede che non si possa fare apologia di fascismo nel nostro paese, è vietato dalla legge”.

Poco dopo le parole di Tajani, è arrivata anche una nota di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati: “I saluti romani ad Acca Larentia sono estranei alla nostra cultura politica e a quella del centrodestra ed essendo contrari ai valori della Costituzione, non abbiamo nessuna difficoltà a condannarli. Ci auguriamo che chi, giustamente, si indigna per questi gesti, retaggio di un passato che non deve tornare, sia capace con altrettanta foga di condannare ogni forma di violenza, compresa quella ‘rossa’ che portò alla strage di Acca Larentia, i cui colpevoli sono tuttora ignoti”.

Da Fratelli d’Italia e Lega silenzio di tomba.