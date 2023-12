Meloni versione Babbo Natale si autoincensa: "Chi ha deciso di fare figli è perché sente che siamo vicini…"

globalist Modifica articolo

22 Dicembre 2023 - 14.35

Giorgia Meloni è tornata in pubblico, dopo la pausa forzata per la forte influenza che l’ha costretta in casa. Parlando con i dipendenti di Palazzo Chigi per gli auguri di Natale, la leader di Fdi ha parlato di famiglia e di come la destra sarebbe dalla parte delle fasce più deboli del Paese. La presidente del Consiglio, però, forse non ha letto la Manovra varata dal Cdm, che va in direzione esattamente opposta.

«Mi piacerebbe che voi pensaste con orgoglio, come capita di fare a me delle volte, magari a quei quasi 500mila italiani che in questo anno hanno trovato un posto di lavoro e che magari per questo vivranno un Natale più sereno; agli italiani che hanno visto magari aumentarsi la busta paga e forse potranno permettersi qualcosa di più».

«Alle aziende che sono tornate a investire; alle mamme che a Caivano possono tornare a portare i loro bambini a giocare al parco, una cosa che per tanti altri italiani sarebbe normale e che non lo sarebbe stato per quei cittadini se noi non avessimo fatto il lavoro che abbiamo fatto; a chi magari in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia».