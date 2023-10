Gaza, Benifei (Pd): "Israele ha diritto di difesa, non di vendetta"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 10.36

Le drammatiche notizie che arrivano continuamente da Gaza, raccontano di una situazione complessa che non può essere ridotta a tifo da stadio. Brando Benifei, capogruppo del Pd all’Europarlamento, ha sottolineato le responsabilità di Israele, nonostante il diritto alla difesa.

«Abbiamo condannato il massacro perpetrato dai criminali di Hamas e sosteniamo il diritto sacrosanto di Israele a difendersi e a neutralizzare la capacità offensiva dei terroristi, oltre a chiedere l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi, ma non possiamo invece accettare l’affermarsi del diritto alla vendetta».

«A Gaza siamo di fronte a una vera catastrofe umanitaria, su cui non possiamo tacere. E’ un assedio totale, senza acqua né elettricità. Sarebbe una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Sarebbe anche un favore ad Hamas e ai suoi burattinai, a partire dall’Iran, che vogliono alimentare una spirale di violenza e distruzione senza fine».

«La comunità internazionale si impegni invece, subito, per isolare i terroristi e i loro sostenitori, per combattere il ritorno di odiose forme di antisemitismo e per una rapida fine dei bombardamenti, oltre a sostenere la ripresa di un’attività diplomatica che restituisca una speranza di pace ai popoli israeliano e palestinese. Dopo anni di paura ed occupazioni illegali, l’Europa faccia finalmente la propria parte per la pace», conclude.