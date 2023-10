Migranti, Orfini (Pd): "Il patto di Giorgia Meloni con la Tunisia è fallito, lo dice anche Saied"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 16.39

Tra i grandi trionfi – siamo ironici – del governo Meloni, quello del cosiddetto patto Von der Leyen con la Tunisia è sicuramente da mettere ai primi posti. A parlarne è l’esponente del Pd Matteo Orfini. «L’accordo Italia-Tunisia è fallito: e lo dice lo stesso presidente Saied».

«Il piano Von Der Leyen non esiste. Ci sono delle promesse in più che non verranno mantenute perché la forza contrattuale dell’Italia non esiste. I rimpatri non si fanno perché non ci sono gli accordi e spendo un velo pietoso sul piano Mattei… Lasciamolo stare e invece facciamo cooperazione internazionale. Aboliamo insieme la Bossi-Fini senza mettere taglie di 5mila euro», conclude.