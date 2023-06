Bonaccini invita Elly Schlein all'incontro della sua mozione: "Venga, è casa sua"

globalist Modifica articolo

23 Giugno 2023 - 16.51

L’Unità del Pd e dei progressisti è necessaria. «Il 21 e 22 luglio a Cesena raduniamo quelli che si sono riconosciuti nella mia mozione: io inviterò Elly Schlein e vorrei che venisse perché quella è casa sua: io ho immediatamente riconosciuto la sua vittoria e guai se mettessimo in discussione la segretaria dopo tre mesi dall’elezione. Siamo seduti sullo stesso ramo e se lo seghiamo cadiamo tutti insieme».

Lo ha detto, parlando dell’iniziativa organizzata a Cesena, il presidente dell’Emilia-Romagna e del Ps Stefano Bonaccini.

«Io – ha proseguito, parlando a Omnibus, su La7 – non vorrei vedere per i prossimi vent’anni la destra vincere perché si unisce e il centrosinistra perdere perché si divide. Io sono stato in Molise per sostenere Gravina, ma le alleanze si fanno sui programmi. Tre anni fa, alle regionali, il M5s non ha voluto allearsi e gli siamo andati a prendere i voti uno per uno. Abbiamo fatto un’alleanza larga che va, per capirsi, da Renzi a Fratoianni e non abbiamo mai avuto una mezza giornata di crisi. Un conto sono le elezioni locali, un conto quelle nazionali, ma abbiamo un po’ di anni davanti per smussare le differenze e valorizzare le cose che ci uniscono. Per quanto mi riguarda non basta allearsi con i 5 stelle».