Conte apre al Pd: "Un dialogo con Elly Schlein è naturale, stiamo raggiungendo delle convergenze"

22 Giugno 2023 - 14.35

Giuseppe Conte risponde all’appello di Pierluigi Bersani, che ha ribadito l’importanza di un’alleanza tra Pd e M5s. L’ex Presidente del Consiglio, in diretta a La7, ha aperto le porte alle discussioni con Elly Schlein.

”Il dialogo col Pd lo considero quasi naturale, poi in alcune realtà riusciamo a convergere mentre in altri casi, per ragioni territoriali e locali, non riusciamo a creare queste premesse, che per quanto ci riguarda partono sempre dai temi e dagli obiettivi politici”.

“Posso anticipare che sul salario minimo, nostra battaglia storica su cui ci siamo posizionati da decenni con convinzione, finalmente stiamo raggiungendo una convergenza con il Pd. Non era stata possibile neppure durante i miei governi questa convergenza”.

“In Molise l’alleanza non è un’eccezione, perché quando ci sono presupposti a livello territoriale per costruire un progetto politico insieme noi ci siamo e non ci sottraiamo mai”. In questo caso abbiamo trovato un ottimo interprete, Alberto Gravina, una persona seria e competente, con esperienza da sindaco di Campobasso, e quindi abbiamo facilmente potuto convergere su di lui”.