Roma Pride 2023, Pascale: "Stiamo piombando nell'omofobia, Elly Schlein non deve mollare"

7 Giugno 2023 - 09.47

Il no della Regione Lazio al patrocinio per il Roma Pride 2023 è al centro del dibattito politico tra maggioranza e opposizione. In un’intervista a La Repubblica, l’attivista Lgbtq+ Francesca Pascale ha tirato in ballo Elly Schlein, con un appello a «non mollare. Il suo lavoro è appena iniziato. Facciamo squadra attorno a lei».

«Senza che ce ne accorgiamo, stiamo per piombare nell’omofobia. Come siamo arrivati ad avere un governo di ultradestra? Senza accorgerci. Questa è la paura che vive la comunità Lgbtq+, che a piccoli passi si piombi nell’omofobia. Quando questa maggioranza è accusata di essere omofoba e fascista, è la verità. Il primo tassello è stato di aggredire i bimbi di coppie omogenitoriali».

«La Gpa è un alibi per spaventare il popolo. Ma il Pride rivendica l’orgoglio omosessuale, cosa c’entra con la maternità surrogata? La Gpa non è tema da Pride. La destra vuole portare lo scontro sulla Gpa perché attecchisce di più. E poi le associazioni cattoliche, come Pro Vita, irrompono, attraverso una visione politica sovranista, sulla libertà altrui».

«Meloni ha attorno una classe dirigente nostalgica e stantìa. Credo crei problemi pure a lei. La premier dovrebbe guardare in faccia la realtà della comunità Lgbtq+, che non è una `carnevalata´, come loro amano dire, bensì è fatta di tante espressioni di famiglie, di tanti modelli che vanno rispettati e tutelati».