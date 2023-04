Chinnici a Forza Italia, il segretario del Pd siciliano: "Disgustato, è il partito di Dell'Utri e D'Alì"

globalist Modifica articolo

28 Aprile 2023 - 11.11

Il passaggio di Caterina Chinnici dal Pd a Forza Italia ha fatto rumore, anche di più rispetto a quanto accaduto con l’addio di Enrico Borghi in direzione Italia Viva. Il segretario regionale democratico della Sicilia, Anthony Barbagallo, ha commentato la notizia.

«Apprendere a mezzo stampa di una scelta così complessa e delicata senza prima interloquire direttamente, non dico riservatamente, innanzitutto con il Partito che le ha consentito di fare due legislature europee e che l’ha scelta come candidata alla presidenza della regione siciliana, è innanzitutto una caduta di stile che non mi aspettavo da una persona come Caterina Chinnici, che dell’etica e della correttezza ha sempre fatto un biglietto da visita irrinunciabile».

«In Chinnici la base del Partito in Sicilia ha creduto e lo ha dimostrato facendole vincere le primarie. E comprendo la delusione di chi, tra noi dirigenti, militanti e sostenitori, oggi si sente tradito da una scelta simile per approdare poi, non in partito di centro moderato qualunque, ma proprio in quello di Berlusconi, Dell’Utri e D’Alì, il primo indagato a Firenze, gli altri due condannati per reati gravissimi di mafia».

«Proprio lei, figlia di Rocco, il fondatore del pool antimafia ucciso con una autobomba da cosa nostra nel partito di chi andava a braccetto con i Graviano! Proprio lei, che dal PD aveva preteso e ottenuto l’esclusione dalle liste non solo di imputati ma anche degli indagati! Fino a ieri erano soltanto rumors e lo ritenevo stupefacente, solo fantapolitica. Ma oggi, dopo aver letto le sue parole virgolettate, sono basito, incredulo e perfino disgustato».