Caterina Chinnici vince le primarie in Sicilia: "Ora parte la sfida al centro-destra"

globalist

23 Luglio 2022 - 23.21

Preroll

L’eurodeputata Pd Caterina Chinnici ha vinto le primarie del campo progressista per la candidatura alla presidenza della Regione Sicilia. Ha ottenuto 13.519 voti. La sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia (M5s) ha preso 10.068 preferenze, mentre il deputato regionale Claudio Fava (Centopassi) 6.977 voti. I dati si riferiscono al voto online.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Barbagallo: “Ora parte la sfida al centro-destra”

«E’ stato una grande momento di partecipazione. Vince Caterina Chinnici e vince il Pd. Ringrazio gli altri candidati, Barbara Floridia e Claudio Fava. Ringrazio dirigenti e simpatizzanti che non hanno risparmiato energie e passione. Da oggi parte la sfida al centrodestra. Subito al lavoro per costruire le liste».

Middle placement Mobile

Lo dice il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo, commentando la vittoria di Caterina Chinnici, alle primarie della coalizione progressista.

Dynamic 1

Villari (Pd: “vittoria Chinnici, ora tenere unito campo progressista“

«Caterina Chinnici ha vinto. Adesso bisogna tenere unito il campo progressista ex andare alle regionali per battere il centrodestra». Lo afferma l segretario provinciale del Pd di Catania che conferma la vittoria della candidata Dem alle primarie del centrosinistra in vista delle regionali. Alla chiusura delle votazioni per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana, alle 22, avevano votato 30.640 persone, il 77%.