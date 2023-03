Bonelli (Avs): "Il Ponte sullo Stretto? Irrealizzabile, presenterò un esposto alla Corte dei Conti"

globalist Modifica articolo

17 Marzo 2023 - 14.11

Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha parlato del progetto Ponte sullo Stretto, annunciando un esposto alla Corte dei Conti.

“Il progetto del Ponte sullo Stretto a campata unica di 3300 metri è irrealizzabile, in particolare per il trasporto ferroviario, come confermato dalla commissione nominata dall’ex Ministro Giovannini. Alla fine, il progetto esecutivo del ponte si scoprirà non essere realizzabile, specie per i treni: il ponte a campata unica con linea ferroviaria più lunga finora realizzato in Turchia supera di poco i 2000 metri, secondo i dati del Ministero dei Trasporti. Il decreto di ieri, pertanto, espone i conti pubblici in assenza di piani di fattibilità economica e per questo presenterò un esposto alla Corte dei Conti. L’unico obiettivo di questo progetto squinternato sembra essere quello di assicurare stipendi ai membri del CdA senza alcuna garanzia di fattibilità e rifinanziare progetti milionari futuri, mentre il Sud ha altre priorità”.

“Chiunque conosca la Sicilia e la Calabria – prosegue- sa in che situazione versano le infrastrutture di quei territori: ferrovie che non esistono, ponti crollati e non ricostruiti, strade nel dissesto più totale, acquedotti e depuratori che mancano o non funzionano. Per arrivare da Messina a Trapani in treno, ci vogliono tra le 8 e le 9 ore per fare poco più di 300 km. E per arrivare da Palermo a Trapani, 100 km, si impiegano 4 ore, con treni che vanno a 40 all’ora e alcuni sono ancora alimentati a gasolio. Con i 10 miliardi che si prevede di spendere per la realizzazione del Ponte, si potrebbero acquistare 175 treni intercity e 500 regionali o sistemare gli acquedotti e le reti idriche, per un costo di 7,2 miliardi”, conclude Bonelli.