Ruotolo: "Mi iscrivo al Pd e con Pina Picierno cacceremo i signori delle tessere"

6 Marzo 2023 - 18.53

Una polemica molto forte, anche alla luce della gestione abbastanza discutibile da parte di alcuni ‘signori delle tessere’ del partito delle primarie in Campania.

“Io mi iscrivo al Pd. Ho fatto il portavoce della mozione Schlein, Elly ha vinto ed ora io mi iscrivo. Ma non mi iscrivo ad una corrente, ma al partito. Penso che sia arrivato il momento di superare il partito delle correnti. Io voglio ricostruire e far vincere la sinistra nel paese, le correnti non servono, se proprio c’è esigenza esistono le fondazioni, facessero quello che vogliono ma le correnti no. Sono le correnti che hanno portato al disastro, parlo soprattutto della Campania. Le tessere gonfiate sono figlie del meccanismo delle correnti, di questa idea di partito liquido in cui chi ha più tessere conta di più. Di pari passo le stesse correnti sono quelle che muovono i pacchetti di voti. Vede il problema più grande che abbiamo in Campania è il familismo. Il familismo che abbiamo nel Pd campano è la degenerazione della politica. E’ un partito di figli di, figlie di, fratello di, ma non uno o due, ma tantissimi. Questa degenerazione è aberrante, l’idea che i figli e le figlie facciano carriera sui pacchetti di voti e dentro le correnti. Elly cambierà tutto questo».

Lo ha affermato Sandro Ruotolo, ex senatore è portavoce della mozione Schlein in Campania, in un intervento su Fanpage.it.

«In Campania la battaglia è battere e cacciare i signori delle tessere. Io il nuovo Pd lo voglio costruire con persone come Pina Picierno, che ha sostenuto Bonaccini ma è una persona per bene, con cui confrontarsi sempre. Questo significa superare le correnti e far vincere le persone per bene».