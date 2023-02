Gasparri bacchetta Donzelli: "Deve gestire le cose diversamente, è il reggente di Fdi..."

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2023 - 10.31

“Giovanni Donzelli si deve rendere conto che è di fatto il reggente di Fratelli d’Italia, un partito che aveva l’1% ed è approdato, senza regali di nessuno, a questo ruolo così importante. Ci sono delle cose che cambiano e vanno gestite diversamente da prima”. Lo dice Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, in un’intervista al Corriere della Sera, dopo le rivelazioni di Donzelli in Aula sul caso Cospito.

“Lui dice che quelle notizie che ha riportato in Aula non sono notizie che ha attinto dal Copasir. Non so che documenti siano o come li ha ottenuti, li ho letti su alcuni giornali. Nordio ha detto che ha disposto la verifica su quanto è successo e che dopo saprà dire. Ha rinviato l’esito di una verifica che ha disposto già da martedì. Io comunque mi fido di quello che dice Donzelli”, risponde Gasparri, e poi precisa: “Aspettiamo cosa dice Nordio”.