"Ci sarà un grave attentato a Bologna", la telefonata anonima sul caso Cospito fa scattare le indagini

2 Febbraio 2023 - 11.55

Caso Cospito, alla redazione de Il Resto del Carlino è arrivata una telefonata anonima nella quale è stato annunciato un grave attentato a Bologna. «A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito». È questo il testo della chiamata anonima arrivata martedì 31 gennaio alla portineria de Il Resto del Carlino.

A riportare la notizia è il Qn e l’edizione bolognese del quotidiano. La Digos è intervenuta subito in via Mattei, per ascoltare l’addetto che ha preso la chiamata. E adesso sono in corso le indagini, per risalire al luogo da cui è partita. Ieri, sempre al Carlino, è arrivata anche una lettera contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, contro la politica del Governo sull’Ucraina. «In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti», scrive l’ignoto mittente.