Bonelli (Avs): "Delmastro e Donzelli devono dimettersi, c'è in ballo la credibilità dello Stato"

2 Febbraio 2023 - 12.37

Le opposizioni al governo Meloni continuano a chiedere le dimissioni di Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli, dopo le dichiarazioni in merito alla vicenda Cospito e alle visite in carcere di alcuni parlamentari del Pd. Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, ha ribadito il concetto.

“Delmastro, viceministro della Giustizia con delega al Dap, e Donzelli, vice presidente del Copasir, luogo in cui si custodiscono i segreti della nostra Repubblica, hanno dato dimostrazione di non essere all’altezza dei ruoli che ricoprono. Hanno ritenuto di poter giocare con atti riservati come fossero carte da gioco e questo è inaccettabile. Noi rinnoviamo la richiesta di dimissioni per Delmastro e Donzelli, da vice ministro alla Giustizia e vicepresidente Copasir, ed è anche l’obiettivo dell’esposto presentato”.

“Donzelli e Delmastro, attraverso la loro azione – continua – hanno anche violato un principio del 41 bis che è quello di non divulgare informazioni all’esterno. Da questo punto di vista hanno fatto un favore a chi sta fuori. Su questo ieri Nordio ha dato una risposta parzialissima, capisco che debba anche dare una copertura politica a un pezzo della maggioranza che lo sostiene ma qui c’è un problema che riguarda la credibilità dello Stato”.

Donzelli e Delmastro si difendono dicendo che non si trattava di atti coperti da segreto? “E’ esattamente il contrario di quello che ha detto Nordio ieri, e già da questo si vede la profonda divaricazione tra ministro e vice ministro. Delmastro dovrebbe trarne le conseguenze e dimettersi. Nordio ha tutti gli elementi per poter dire che quelle carte sono atti riservati e sensibili, non l’ha fatto, ha preso tempo, ci troviamo di fronte a una situazione di una gravità inaudita”.

Sulle accuse di FdI alla delegazione Pd che è andata a trovare Cospito in carcere, “potrei fare un elenco lunghissimo di terroristi e mafiosi che sono stati visitati da altre forze politiche o anche di personalità politiche arrestate per reati di `ndrangheta. Non vogliamo aprire questa polemica, il punto è uno solo: funzionari dello Stato e pubblici ufficiali hanno ritenuto di poter giocare con atti riservati come fossero carte da gioco e questo è inaccettabile”.