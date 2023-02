Bonelli (Avs): "Esposto alla Procura contro Donzelli e Delmastro, fatti di inaudita gravità"

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 10.53

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, ha annunciato di aver depositato un esposto dopo le dichiarazioni di Giovanni Donzelli in Aula, a proposito delle visite di esponenti del Pd ad Alfredo Cospito.

“Questa mattina ho inviato al procuratore della Repubblica di Roma dott. Francesco Lo Voi un esposto con il quale si chiede l`apertura di un`indagine penale per verificare se siano stati commessi reati, a partire dall`articolo 326 del codice penale, relativamente alle dichiarazioni fatte in aula dall`On. Giovanni Donzelli e alla stampa da parte del viceministro alla Giustizia On. Andrea Delmastro Delle Vedove con delega al Dap.”

“Nella giornata di ieri – prosegue – l`On. Donzelli ha reso pubblici contenuti puntuali delle conversazioni tra il detenuto Cospito e il `Ndranghetista Francesco Presta, e sempre tra Cospito e il camorrista Francesco Di Maio. Nella serata di ieri il viceministro Delmastro ha ammesso di essere stato lui ad aver dato le informazioni, contenute in una relazione riservata del Dap, all`On.Donzelli, informazioni che non sono nella disponibilità dei parlamentari”.

“Ci troviamo di fronte a fatti di una gravità inaudita perche` l`On.Donzelli e` vicepresidente del Copasir e l`On. Delmastro viceministro alla Giustizia: per l`uso disinvolto che hanno fatto di queste informazioni non possono più svolgere le funzioni delicate che gli sono state assegnate. Per questo chiedo le dimissioni dal Copasir dell`On. Donzelli e da viceministro dell`On. Delmastro e auspico che la presidente Meloni intervenga a tutela delle istituzioni che non sono di proprietà di nessuno ma sono al servizio degli interessi della Repubblica italiana.” conclude.